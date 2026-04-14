Fondazione della Comunità Bergamasca Gafforelli | Un pilastro per il nostro territorio

Durante la seduta del Consiglio di Amministrazione di lunedì 13 aprile, è stata annunciata la costituzione di una nuova fondazione dedicata alla comunità locale. La fondazione sarà impegnata in iniziative di supporto e sviluppo del territorio, con un focus specifico su progetti sociali e culturali. La decisione è stata approvata all’unanimità dai membri del consiglio, che hanno sottolineato il ruolo strategico dell’ente per il futuro dell’area.

Bergamo. Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione di lunedì 13 aprile, la Fondazione della Comunità Bergamasca ha accolto il Presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, invitato dal Presidente Osvaldo Ranica a poche settimane dalla sua elezione, nell’ambito di un percorso di rafforzamento del dialogo istituzionale. Un momento di confronto che ha permesso di condividere riflessioni e prospettive sul ruolo della Fondazione e sulle principali esigenze del territorio, in un’ottica di collaborazione sempre più strutturata tra istituzioni. A sottolineare il valore dell’incontro è stato il presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca, Osvaldo Ranica: “La Provincia rappresenta per la Fondazione un interlocutore strategico, capace di offrire una lettura complessiva dei bisogni del territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Fondazione della Comunità Bergamasca, nuovi bandi tra sociale, cultura e ambiente Fondazione della Comunità bergamasca, oltre 1,5 milioni di euro a sostegno di iniziative territorialiI contributi economici sono suddivisi in azioni specifiche nell’ambito del sociale (710 mila euro), della cultura (500 mila euro) e dell’ambiente...