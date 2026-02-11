Fondazione della Comunità Bergamasca nuovi bandi tra sociale cultura e ambiente

La Fondazione della Comunità Bergamasca annuncia nuovi bandi per finanziare progetti in tre settori chiave. Sono disponibili oltre 1,5 milioni di euro, suddivisi tra sociale, cultura e ambiente. In particolare, ci sono 710 mila euro per il sociale, 500 mila per la cultura e 190 mila per l’ambiente. Inoltre, viene lanciato un nuovo Bando Microprogetti con 110 mila euro. Le risorse sono destinate a sostenere iniziative locali e a rafforzare il territorio.

I FONDI. Oltre 1,5 milioni di contributi economici suddivisi in azioni specifiche nell’ambito del Sociale (710 mila euro), della Cultura (500 mila euro) e dell’Ambiente (190 mila euro) e un nuovo Bando Microprogetti (110 mila euro). I bandi restano aperti fino al 30 marzo (Bandi Sociale, prima fase Salute Mentale, Cultura e Ambiente) e al 29 maggio (Bando Microprogetti e seconda fase Salute Mentale). Con il Bando Microprogetti, novità 2026, Fondazione della Comunità Bergamasca intende sostenere iniziative di utilità sociale promosse da enti del Terzo Settore, parrocchie ed enti non profit della provincia di Bergamo, con l’obiettivo di rafforzare i legami di comunità, promuovere la solidarietà e migliorare la qualità della vita nei contesti locali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

