Fondazione della Comunità bergamasca oltre 1,5 milioni di euro a sostegno di iniziative territoriali

La Fondazione della Comunità Bergamasca ha appena annunciato di aver messo a disposizione più di 1,5 milioni di euro per sostenere progetti sul territorio. La maggior parte delle risorse viene suddivisa tra iniziative sociali, culturali e ambientali, con un nuovo bando dedicato a microprogetti sotto i 3 mila euro. Le associazioni locali potranno così presentare proposte per piccoli interventi che fanno la differenza in diverse aree della provincia.

Oltre 1,5 milioni di contributi economici suddivisi in azioni specifiche nell'ambito del sociale (710 mila euro), della cultura (500 mila euro) e dell'ambiente (190 mila euro), le tre principali aree d'intervento della F ondazione della Comunità Bergamasca, e un nuovo Bando Microprogetti (110 mila euro), trasversale alle tre aree, dedicato a piccole ma significative iniziative (entro i 3 mila euro) che nascono sul territorio. Risorse che saranno distribuite attraverso 6 bandi, valorizzando i fondi territoriali che Fondazione Cariplo destina alla provincia di Bergamo annualmente (1,7 milioni di euro) con l'obiettivo di attivare iniziative del territorio utili a rispondere a bisogni crescenti, dalla povertà all'inclusione sociale, dalla tutela dei beni storico-artistici all'educazione ambientale, attraverso il coinvolgimento capillare dei soggetti di Terzo Settore.

