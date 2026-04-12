Folgore Caratese festa bloccata | l’Oltrepò ruba un punto prezioso

La Folgore Caratese aveva programmato una festa per celebrare la promozione in Serie C, ma l'evento è stato interrotto da un pareggio. La partita si è svolta ieri sera allo Sportitalia Village, dove l’Oltrepò ha ottenuto un risultato positivo, portando a casa un punto importante grazie a una prestazione di livello. La partita si è conclusa con un risultato che ha frenato i festeggiamenti dei tifosi della squadra locale.

La festa per la promozione della Folgore Caratese in Serie C è stata frenata da un pareggio inaspettato ieri sera allo Sportitalia Village, dove l’Oltrepò ha strappato un punto prezioso con una prestazione di grande carattere. Nonostante la presenza di 1.500 spettatori pronti a celebrare il salto di categoria dei padroni di casa, il match si è concluso con un 1-1 che lascia i locali con l’amaro in bocca e la promozione ancora appesa a un esito esterno. L’agonismo dell’Oltrepò spezza l’entusiasmo locale. L’atmosfera allo Sportitalia Village era elettrica, carica di quella tensione che precede i grandi traguardi sportivi, ma la Folgore Caratese non ha trovato la strada spianata verso il successo immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Folgore Caratese, festa bloccata: l’Oltrepò ruba un punto prezioso Leggi anche: Serie D. Folgore Caratese, slitta la festa promozione. Lo Monaco risponde a Biondini: 1-1 con l’Oltrepò Leggi anche: Folgore, beffa nel finale. L’Oltrepò annulla la festa