Foiano della Chiana celebra il Carnevale più antico d’Italia | al via la 487ª edizione

Foiano della Chiana si prepara a rivivere il suo Carnevale più antico d’Italia. Da oggi e fino al primo marzo, il paese in provincia di Arezzo si anima con le tradizioni secolari, carri allegorici e maschere colorate. È la 487ª edizione di questa festa storica, che richiama ogni anno visitatori da tutta Italia. La gente del posto si mette in movimento per mettere in scena uno spettacolo che unisce passato e presente, mantenendo viva una tradizione che dura da quasi cinque secoli.

Dal 1° febbraio al 1° marzo Foiano della Chiana (Arezzo) torna capitale del Carnevale con la 487ª edizione della manifestazione più antica d’Italia. Per cinque domeniche il borgo medievale sarà animato dalla sfilata dei quattro grandi carri allegorici in cartapesta, realizzati dagli storici Cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, protagonisti di una sfida secolare fatta di arte, creatività e spettacolo. Accanto alle parate, un ricco programma di eventi collaterali: street band, gruppi mascherati, street art dal vivo, mostre, talk culturali, DJ set con ospiti internazionali come Molella, Prezioso e DJs From Mars, oltre a iniziative solidali e attività per famiglie. 🔗 Leggi su Lortica.it

