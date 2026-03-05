Al via la terza edizione della mostra Perché Donna a Foiano della Chiana

A Foiano della Chiana è iniziata la terza edizione della mostra “Perché Donna”, un evento di arte contemporanea che si concentra sull’universo femminile. La manifestazione si svolge nel centro del paese e include opere di vari artisti, tutte incentrate sul tema della donna. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire, attirando visitatori da diverse zone.

Arezzo, 5 marzo 2026 – L’arte torna protagonista a Foiano della Chiana con la terza edizione di Perché Donna, la mostra d’arte contemporanea dedicata all’universo femminile. Organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana, l’esposizione sarà visitabile dal 7 al 15 marzo 2026 nella Chiesa della Carbonaia, con ingresso libero. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Perché Donna si rinnova cambia formula e location ed apre la porta a 44 artiste scelte tra più di 300 candidate provenienti da tutta Italia, chiamate a raccontare, attraverso le loro opere, l’essenza, la forza e la complessità dell’essere donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

