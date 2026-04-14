Foggia uomo ucciso in strada nella notte

Nella notte a Foggia, un uomo di 42 anni è stato colpito da colpi di arma da fuoco in via non precisata. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’omicidio né eventuali sospetti. La vittima è deceduta sul posto.