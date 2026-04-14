Foggia uomo ucciso in strada nella notte
Nella notte a Foggia, un uomo di 42 anni è stato colpito da colpi di arma da fuoco in via non precisata. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’omicidio né eventuali sospetti. La vittima è deceduta sul posto.
A Foggia questa notte un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Foggia, uomo ucciso in strada nella notte
Foggia, omicidio: uomo ucciso in strada In serataUn uomo di 42, Annibale (Dino) Carta, personal trainer incensurato, è stato ucciso in strada a Foggia.
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