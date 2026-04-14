Foggia omicidio | uomo ucciso in strada In serata

Nella serata a Foggia, un uomo di 42 anni è stato ucciso in strada. La vittima, un personal trainer senza precedenti penali, si trovava in via non specificata quando è stato colpito da colpi d'arma da fuoco. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. La dinamica e le motivazioni dell'omicidio sono ancora da chiarire.

Un uomo di 42, Annibale (Dino) Carta, personal trainer incensurato, è stato ucciso in strada a Foggia. L'omicidio in serata in via Caracciolo, presenti altre persone che hanno assistito inermi all'agguato nei pressi dello stadio, vicino a casa dell'uomo che era sceso in strada per portare a passeggio il cane. Dino Carta era padre di due bambini piccoli. Indagano i carabinieri: rinvenuti un caricatore, verosimilmente della pistola usata per l'agguato, e almeno quattro bossoli. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, omicidio: uomo ucciso in strada In serata Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via CaraccioloUn uomo incensurato è stato ucciso questa sera a Foggia, in via Caracciolo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Leggi anche: Foggia: si torna a sparare per strada. Ucciso con colpi di arma da fuoco un personal trainer FOGGIA | Omicidio a Foggia: ucciso il nipote del boss Rocco Moretti Argomenti più discussi: Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco; Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo; Omicidio a Foggia, ucciso un personal trainer a pochi passi dallo stadio; Uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco a Foggia. Omicidio a Foggia: in via Caracciolo, zona stadio, il 42enne Annibale (detto Dino) Carta è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. La vittima è un personal trainer, incensurato. E’ stato attinto da almeno quattro colpi di pistola mentre portava il cane a spasso. - facebook.com facebook Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo x.com