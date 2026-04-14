Foggia ucciso in strada a colpi d’armi da fuoco

A Foggia, un uomo è stato colpito da proiettili in strada e ha perso la vita. L’episodio si è verificato nella tarda serata, con i testimoni che hanno segnalato lo sparo in un'area urbana. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione è ancora stata resa nota su eventuali sospetti o motivazioni dell’episodio.