Foggia ucciso in strada a colpi d’armi da fuoco

Da lapresse.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, un uomo è stato colpito da proiettili in strada e ha perso la vita. L’episodio si è verificato nella tarda serata, con i testimoni che hanno segnalato lo sparo in un'area urbana. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione è ancora stata resa nota su eventuali sospetti o motivazioni dell’episodio.

Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Foggia. L’agguato è avvenuto in tarda serata, in strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.  Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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