Foggia ucciso in strada a colpi d’armi da fuoco
A Foggia, un uomo è stato colpito da proiettili in strada e ha perso la vita. L’episodio si è verificato nella tarda serata, con i testimoni che hanno segnalato lo sparo in un'area urbana. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione è ancora stata resa nota su eventuali sospetti o motivazioni dell’episodio.
Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Foggia. L’agguato è avvenuto in tarda serata, in strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via CaraccioloUn uomo incensurato è stato ucciso questa sera a Foggia, in via Caracciolo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco.
Foggia, nipote del boss Moretti ucciso a colpi di pistola
Foggia si è svegliata incredula e sconvolta dopo la brutale esecuzione avvenuta nella serata di ieri, 13 aprile, quando un uomo è stato freddato sotto casa in un agguato che ha lasciato senza parole residenti e passanti. La vittima è Annibale Carta, 42 anni, co - facebook.com facebook
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