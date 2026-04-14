Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale per il 2026, che si attesta ora al 3,1%, rispetto alle stime di gennaio. La riduzione di 0,2 punti percentuali si verifica in un contesto di tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. Per il 2027, la crescita prevista rimane stabile al 3,2%. Le nuove stime riflettono l’impatto delle attuali crisi internazionali sull’economia mondiale.

WASHINGTON, APR 14 - Il Fmi taglia la crescita globale al 3,1% nel 2026, lo 0,2% in meno delle stime di gennaio, e conferma al 3,2% quella del 2027, in un'economia sotto pressione per la guerra in Medio Oriente. Nel World economic outlook, il Fondo prevede che un' inflazione al 4,4% nel 2026 (+0,7% sul Weo di ottobre) per poi scendere al 3,7% nel 2027. Il quadro si basa su una "previsione di riferimento" che la guerra abbia "durata, intensità e portata limitate", tali per cui le perturbazioni si attenuino entro metà 2026 e mantengano un aumento del 19% delle materie prime per l'intero anno. Il rischio è la "più grande crisi energetica dei tempi moderni" con lo scenario peggiore di Pil globale al 2% e inflazione al 6%, pari a una postura recessiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fmi taglia il Pil mondiale 2026 al 3,1% con la guerra in Medio Oriente

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