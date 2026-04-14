Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica dell’Italia, stimando un aumento dello 0,5% nel 2026. La revisione si inserisce in un quadro di incertezza legato alle tensioni nel Medio Oriente, che continuano a influenzare le prospettive di crescita del paese. La decisione si basa sui dati economici più recenti e sulle valutazioni riguardanti il contesto internazionale, senza ulteriori commenti ufficiali.

WASHINGTON, APR 14 - Le incertezze legate alla guerra in Medio Oriente non risparmiano l'Italia: il Fmi ha ribassato le stima di crescita allo 0,5% nel 2026 e nel 2027, con cali dello 0,2% per ciascun anno, in base alle ultime valutazioni del World economic outlook (Weo) riviste su quelle di gennaio. Per la Germania le stime sono di +0,8% e +1,2%, con tagli dello 0,3% per ogni anno. Il Pil della Francia è a +0,9% e a +0,9%, con revisioni al ribasso dello 0,1% e dello 0,3%. Sulla Gran Bretagna la crescita è a +0,8% e a +1,3% (-0,5% e -0,2%), mentre la Spagna è a +2,1% e a +1,8%, con limature dello 0,2% nel 2026 e dello 0,1% nel 2027.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fmi rivede al ribasso la crescita dell'Italia, +0,5% nel 2026

Leggi anche: Economia Italiana: Consumi al Ribasso, Crescita 2026 Solo all’1,3%. Settore Abbigliamento in Crisi.