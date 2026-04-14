Fmi Ocse manine italiane | riparte l’assalto al debito per mettere in crisi Meloni

Da laverita.info 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la bocciatura del referendum sulla giustizia e l’aumento dei prezzi energetici legato al conflitto, sono state avviate nuove mosse da parte di fondi e istituzioni internazionali contro l’attuale governo. Questi attacchi si concentrano sulla questione del debito pubblico e sembrano voler mettere sotto pressione l’esecutivo. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni economiche e politiche, con interventi provenienti da organismi come il FMI e l’OCSE.

L’Italia è entrata di nuovo in quella zona grigia dove il debito pubblico non è più un indicatore economico, ma un’arma politica. Come sempre, quando i conti si fanno difficili, arrivano in scena loro: Fmi, Ocse e quel sottobosco di «manine» nazionali e internazionali che non hanno mai smesso di entrare in azione con i governi di centrodestra. Era accaduto a Berlusconi. Ora nel mirino c’è Giorgia Meloni. L’Ocse ha appena riacceso i fari: il debito italiano resta tra i più alti dell’area, secondo solo al Giappone. E non basta il lieve rientro post pandemia a rassicurare. Crescita anemica, 0,4% quest’anno e 0,6% nel 2027, peggior performance tra le economie principali.🔗 Leggi su Laverita.info

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