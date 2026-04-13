In un quadro di tensioni nello stretto di Hormuz, il governo italiano valuta l'invio di dragamine per proteggere le rotte commerciali. La presidente del Consiglio ha dichiarato di voler evitare qualsiasi rischio per i marinai italiani coinvolti in eventuali operazioni militari. La decisione si inserisce in una fase di incertezza, mentre si considerano le implicazioni di un intervento navale in una zona strategica.

Ci sono dei momenti, nelle crisi internazionali, in cui anche restare fermi può diventare una scelta. Questo è esattamente il punto in cui si trova l’Italia che nei prossimi giorni dovrà rispondere alle pressioni del presidente americano Donald Trump che chiede il sostegno di Roma per sminare lo Stretto di Hormuz. L’appello di Washington è rivolto anche a Germania, Regno Unito e Olanda, gli unici Paesi europei insieme all’Italia in possesso di imbarcazioni dragamine. Ma a preoccupare Roma e le altre capitali europee è il contesto nel quale le unità della marina militare si troverebbero a operare: una tregua armata che rischia di precipitare dopo il fallimento del primo round di colloqui tra Usa e Iran in Pakistan.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dragamine italiane a Hormuz? Il bivio di Meloni, che non vuole mettere in pericolo i marinai

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