Ocse | l’Italia ha il secondo rapporto debito Pil più alto dell’area

Secondo i dati dell’OCSE, l’Italia si colloca al secondo posto tra i Paesi con il rapporto debito-Pil più alto dell’area. Nel 2025, il debito sovrano globale ha toccato i 61.000 miliardi di dollari, rispetto ai 55.000 miliardi dell’anno precedente. Questi numeri riflettono una crescita complessiva del debito tra i Paesi dell’organizzazione.

In generale, il debito sovrano in circolazione nei Paesi OCSE ha raggiunto il massimo storico di 61.000 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento rispetto ai 55.000 miliardi di dollari dell'anno precedente. Stando al rapporto, "si tratta del maggiore incremento annuo dalla pandemia, in parte dovuto al deprezzamento del dollaro statunitense" Il rapporto debitoPil è aumentato in 27 paesi Ocse nel 2025 rispetto al 2024, in alcuni casi avvicinandosi o superando il livello raggiunto durante la pandemia da Covid-19 nel 2020. Un dato non indifferente, emerso dal nuovo rapporto Ocse, ovvero l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sul Debito Globale, presentato a Parigi, città dove ha sede. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

