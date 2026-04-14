Flotilla la Procura di Roma contesta il reato di tortura

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sui fatti accaduti durante la partecipazione di 36 attivisti italiani alla Global Sumud Flotilla, tenutasi lo scorso ottobre. In particolare, viene contestato il reato di tortura, a seguito di una serie di esposti presentati dagli stessi attivisti. Le autorità giudiziarie stanno analizzando le circostanze dell'evento e le eventuali responsabilità.

La Procura di Roma contesta anche il reato di tortura nell'indagine avviata dopo una serie di esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla nell'ottobre scorso. Nel fascicolo il pm Stefano Opilio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, procedono contro ignoti e già avevano ipotizzato i reati di sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. In base a quanto si apprende gli inquirenti sono pronti ad inoltrare una richiesta di rogatoria ad Israele. Nei mesi scorsi chi indaga ha ascoltato i partecipanti alla missione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Flotilla, la Procura di Roma contesta il reato di tortura Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in ItaliaLa Procura di Civitavecchia contesta per la prima volta il nuovo reato di femminicidio al marito di Federica Torzullo, uccisa e sepolta vicino... Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoHome > Cronaca > Anguillara, l’autopsia di Federica Torzullo: uccisa da 23 coltellate.