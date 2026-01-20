federica torzullo uccisa ad anguillara procura contesta reato di femminicidio a claudio carlomagno

La procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Con questa inchiesta, si procede anche per il nuovo reato di femminicidio, entrato in vigore in Italia nel dicembre scorso, che riconosce specificamente la violenza di genere come aggravante in questi casi.

La procura di Civitavecchia contesta a Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma, il nuovo reato autonomo di femminicidio entrato in vigore nell’ordinamento italiano lo scorso dicembre. Oggi l’autopsia della vittima. L’udienza di convalida dell’arresto di Carlomagno, che era stato fermato domenica pomeriggio dopo il ritrovamento del corpo della donna nell’azienda della sua famiglia, si terrà domani (mercoledì) mattina alle ore 11 nel carcere di Civitavecchia. Questo pomeriggio, invece, martedì, si svolge l’autopsia sul corpo della vittima a partire dalle 14:30 all’istituto di medicina legale dell’università La Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

