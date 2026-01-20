Federica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano. Per la prima volta nel paese, la Procura di Civitavecchia ha contestato il reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie e della successiva occultamento del corpo. Questo procedimento rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere e nell’applicazione della nuova normativa.

È un passaggio storico e drammatico insieme. La Procura di Civitavecchia ha contestato per la prima volta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averne occultato il corpo in un canneto dietro l’azienda di famiglia ad Anguillara. Una contestazione che arriva alla luce delle risultanze investigative e che si appoggia all’articolo 577-bis del Codice penale: una norma entrata in vigore il 25 novembre 2025 e che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna commesso per odio, discriminazione di genere, prevaricazione, possesso o per reprimere libertà e diritti, incluso il rifiuto di una relazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in Italia

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Leggi anche: Federica Torzullo uccisa ad Aguillara, a Carlomagno contestato il nuovo reato di femminicidio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scomparsa Federica Torzullo, la procura: Repertate tracce di sangue ovunque; Federica Torzullo scomparsa: trovate tracce di sangue su abiti e auto del marito; Scomparsa Federica Torzullo, procura: Repertate tracce di sangue dappertutto, dal marito una versione contraddittoria; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi.

Delitto di Anguillara, l’autopsia: Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate - Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, è quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo della donna. L'interrogatorio di convalida del fermo per Carlomagno è fissato per mercoledì in ... tgcom24.mediaset.it

Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in Italia - La Procura di Civitavecchia contesta per la prima volta il nuovo reato di femminicidio al marito di Federica Torzullo, uccisa e sepolta vicino all’azienda di famiglia È un passaggio storico e ... panorama.it

Quello di Federica Torzullo non è un semplice omicidio. La Procura di Civitavecchia contesterà al marito Claudio Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere, il reato di femminicidio per l’uccisione della moglie. Lo ha deciso il procuratore capo Alberto Liguori - facebook.com facebook

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com