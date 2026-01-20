Federica Torzullo la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio | è la prima volta in Italia

Federica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano. Per la prima volta nel paese, la Procura di Civitavecchia ha contestato il reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie e della successiva occultamento del corpo. Questo procedimento rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere e nell’applicazione della nuova normativa.

È un passaggio storico e drammatico insieme. La Procura di Civitavecchia ha contestato per la prima volta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averne occultato il corpo in un canneto dietro l’azienda di famiglia ad Anguillara. Una contestazione che arriva alla luce delle risultanze investigative e che si appoggia all’articolo 577-bis del Codice penale: una norma entrata in vigore il 25 novembre 2025 e che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna commesso per odio, discriminazione di genere, prevaricazione, possesso o per reprimere libertà e diritti, incluso il rifiuto di una relazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

