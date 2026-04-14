Flick rompe il silenzio | rivolta UEFA per il prato dell’Atletico

L’allenatore ha rotto il silenzio con una dichiarazione dopo l’allenamento di lunedì alla Wanda Metropolitano, manifestando chiaramente una reazione alla questione del prato del campo. La UEFA ha sollevato una disputa riguardo alle condizioni del manto erboso, che ha suscitato attenzione tra club e autorità calcistiche. Flick ha deciso di parlare pubblicamente, senza rilasciare commenti oltre quanto dichiarato.

Hansi Flick ha deciso di non restare in silenzio dopo l’allenamento di lunedì alla Wanda Metropolitano. Il tecnico del Barcellona ha espresso il suo disappunto per le condizioni del manto erboso, portando la questione direttamente ai vertici della UEFA. La protesta nasce durante i test pre-partita, dove l’allenamento catalano ha evidenziato criticità nella superficie di gioco che ora richiedono un intervento regolatore immediato. Il controllo tecnico sulla superficie e le risposte dell’organismo europeo. La gestione del campo a Madrid è diventata un punto di scontro burocratico e tecnico. Dopo le osservazioni di Flick, gli addetti della UEFA hanno stabilito che sarà necessario intervenire con operazioni di taglio e calibrazione dell’erba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flick rompe il silenzio: rivolta UEFA per il prato dell’Atletico Clizia Incorvaia rompe il silenzio: la sua replica a chi è rivoltaClizia Incorvaia è una di quelle persone che non attraversano il dolore: lo abitano, lo osservano, lo trasformano. Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro in Atletico Madrid-Tottenham: “Dal sogno all’incubo”Antonin Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro nella partita di ieri tra il suo Tottenham e l'Atletico Madrid.