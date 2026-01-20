Clizia Incorvaia rompe il silenzio | la sua replica a chi è rivolta

Clizia Incorvaia ha deciso di parlare pubblicamente, rispondendo alle recenti critiche rivoltele. Con un atteggiamento calmo e riflessivo, la sua replica mira a chiarire alcuni aspetti della sua vita e delle sue scelte. Questa presa di posizione si inserisce nel suo percorso di confronto e trasparenza, senza eccessi né sensazionalismi, offrendo un punto di vista autentico e rispettoso nei confronti del pubblico e dei media.

Clizia Incorvaia non ci sta e rompe il silenzio: la sua replica a chi è rivolta. Clizia Incorvaia è una di quelle persone che non attraversano il dolore: lo abitano, lo osservano, lo trasformano. E poi, quando sembra che tutto resti fermo, rinascono. Non in silenzio, ma con una nuova voce. Domenica è stata ospite a Verissimo dove tra gioie e dolori si è raccontata ma soprattutto ha parlato della sua rottura con il padre della figlia rivelando qualche retroscena. Leggi anche  Milano Cortina 2026 svela i Bracieri: per la prima volta la Fiamma arde in due città Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, la moglie di Sarcina, Nayra Garibo dopo l’intervista di Clizia via social era intervenuta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

La moglie di Sarcina replica a Clizia Incorvaia dopo l’intervista: “Vergogna, la verità è molto diversa da come la racconti”Dopo l’intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha scelto di rispondere pubblicamente, commentando le dichiarazioni dell’ex moglie dell’artista.

