Sambuca di Sicilia baciata dalla fortuna | vinti oltre 11 mila euro al 10eLotto

A Sambuca di Sicilia è stata registrata una vincita di oltre 11 mila euro grazie a una giocata sul 10eLotto effettuata nell’ultimo concorso. La notizia ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali. La somma vinta rappresenta una delle vincite più consistenti registrate in zona negli ultimi tempi. Nessuna altra informazione riguardo ai dettagli del giocatore o alla data precisa della vincita è stata resa nota.

Sambuca di Sicilia festeggia un'importante vincita realizzata grazie all'ultimo concorso del 10eLotto. Come riportato da Agipronews, la dea bendata ha fatto tappa al punto vendita di via Gramsci lo scorso venerdì 10. Un fortunato giocatore è riuscito a centrare un “6” Oro, portando a casa un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Campania baciata dalla fortuna vinti oltre 200mila euro tra 10eLotto e LottoTempo di lettura: 2 minutiLa fortuna torna a fare tappa in Campania, dove nelle ultime estrazioni di 10eLotto e Lotto sono stati distribuiti premi... Città casertana baciata dalla fortuna: centrati oltre 222mila euro al SimbolottoColpo grosso nell’ultimo concorso del 17 febbraio: un giocatore porta a casa 222.