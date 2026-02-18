Città casertana baciata dalla fortuna | centrati oltre 222mila euro al Simbolotto

Aversa ha ottenuto una grande vincita al Simbolotto mercoledì 17 febbraio, con più di 222 mila euro in palio. La fortuna si è materializzata in questa città dopo che un singolo scommettitore ha indovinato i numeri vincenti, portando a casa una somma considerevole. La schedina vincente è stata acquistata in un bar del centro, attirando l’attenzione di passanti e clienti.

Colpo grosso nell'ultimo concorso del 17 febbraio: un giocatore porta a casa 222.826,09 euro grazie alla combinazione vincente sulla ruota di Cagliari La dea bendata fa tappa nella città di Aversa. Nell'ultimo concorso di martedì 17 febbraio, la vincita più alta di giornata in Campania è stata centrata proprio nella città normanna, dove un fortunato giocatore ha conquistato 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La giocata vincente, come segnalato da Agimeg, è stata effettuata in una ricevitoria di via Giuseppe Verdi. Determinante la combinazione associata alla ruota di Cagliari, che per il mese in corso risulta essere la ruota in promozione per il Simbolotto.