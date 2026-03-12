Nubifragio a Roma | allagamenti a Fiumicino terminal 1 e 3

Un violento nubifragio ha interessato Roma e il litorale, causando allagamenti nei terminal 1 e 3 dell’aeroporto di Fiumicino. Le intense precipitazioni hanno provocato infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura, creando disagi ai viaggiatori e rallentamenti nei servizi aeroportuali. La situazione è sotto controllo e le squadre di emergenza sono intervenute per gestire le conseguenze del maltempo.

Un violento nubifragio ha colpito Roma e il litorale, provocando infiltrazioni d'acqua all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. La pioggia è penetrata in alcune aree dei terminal 1 e 3, costringendo alla chiusura temporanea delle zone interessate per permettere le operazioni di ripristino. Mentre la precipitazione intensa metteva alla prova le infrastrutture della capitale, l'operatività complessiva dello scalo è rimasta regolare nonostante i danni localizzati. Le squadre tecniche sono già al lavoro per bonificare le aree allagate e garantire la sicurezza dei passeggeri che transitano attraverso lo scalo principale italiano. L'impatto fisico sulle strutture aeroportuali.

Maltempo a Roma, piove dentro l’aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagatoUn improvviso temporale su Roma ha colpito la capitale nella giornata di giovedì 12 marzo, provocando allagamenti, disagi alla circolazione stradale...

Allagamenti a Roma: il video del terminal di Fiumicino diventa viraleUn violento temporale ha colpito Roma il 12/03/2026 provocando allagamenti in città e danni nell'area dell'aeroporto di Fiumicino, come mostrano i video pubblicati online ... notizie.it

Nubifragio a Roma, seminterrato allagato a Trigoria: due ragazze intrappolate salvate dai vigili del fuocoMomenti di paura nella notte a Roma, dove un grave allagamento ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per salvare due giovani donne rimaste intrappolate in un’abitazione. Intorno alle ... ilmessaggero.it

Risveglio con un nubifragio temporalesco e grandine al Lido di Ostia. Segnalati allagamenti in zona. Video che ci manda Marco Calca - Tornado in Italia - facebook.com facebook