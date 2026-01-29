Verso le dimissioni del sindaco il presidente del Consiglio Pergolizzi | La nostra attività sarà solo per materie fondamentali

Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi interviene sulla possibile crisi politica al Comune. Dice che finora non ha ricevuto nessuna comunicazione ufficiale sulle dimissioni del sindaco e che i consiglieri continueranno a lavorare come sempre, concentrandosi sulle questioni più urgenti e fondamentali. La situazione resta in evoluzione, ma per ora non ci sono segnali di cambiamenti immediati.

"Non ci è stato comunicato nulla di ufficiale sulle dimissioni del sindaco, siamo in carica e noi consiglieri continueremo a svolgere come prima l'attività di competenza": a parlare senza lunghi commenti le possibili novità politiche è il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi a pochi giorni dalla possibile uscita di scena di Federico Basile. L'uscente punta a una ricandidatura bis e a nuove elezioni amministrative tra aprile e giugno. Inutile negare che tra i trentadue componenti politici di Palazzo Zanca c'è fermento per il ritorno anticipato alle urne rispetto alla scadenza del mandato previsto nel 2027.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Pergolizzi Consiglio

Ultime notizie su Pergolizzi Consiglio

