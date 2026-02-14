Federica Brignone, originaria di Rocchetta Sandri, ha vissuto un momento difficile nello Stubai, dove una caduta l’ha fatta temere il peggio. Dopo un periodo di incertezza, l’atleta si è risollevata e ora si prepara di nuovo a scendere in pista, con la determinazione che la contraddistingue. La sua storia dimostra come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo.

Un grido di dolore in mezzo ai ghiacci dello Stubai, il sospetto di non farcela, la speranza e ora il cancelletto di partenza. Flora Tabanelli è pronta, e stasera farà il suo primo salto olimpico. I successi. Un’Olimpiade Flora l’ha già vinta, quella giovanile svoltasi in Corea del Sud nel 2024. Ma i suoi successi maggiori sono arrivati nel 2025, quando è riuscita a conquistare la Coppa del Mondo generale di Freeski, la coppa di specialità nel Big Air, i Mondiali di Big Air a St. Mortiz, i Winter X Games ad Aspen assieme al fratello Miro. Insomma, Flora nel 2025 è stata nettamente la più forte freeskier di tutti, a soli 17 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il percorso e i successi dell’atleta di Rocchetta Sandri (Sestola). La caduta, la rinascita e un riferimento: Federica Brignone

Roggero di Lauria si prepara a celebrare i risultati sportivi dell'anno con la tradizionale Festa dell'Atleta, che si terrà al cinema Lux.

La seconda prova di discesa femminile a Crans Montana è stata cancellata a causa del maltempo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il percorso della Fiamma olimpica a Milano, oggi 5 febbraio: i passaggi minuto per minuto e i disagi per il traffico; La Fiamma olimpica arriva a Milano: il percorso, le tappe e i tedofori previsti per oggi e domani; La Fiamma Olimpica arriva oggi a Milano: il percorso completo e i posti migliori (e meno affollati) per vederla; Sant’Agata 2026, limitazioni alla viabilità e pulizia in corso lungo il percorso del Fercolo.

Passa la fiaccola olimpica in Brianza: dove, quando, le strade chiuse e chi sono i tedoforiIl 3 e 4 febbraio la fiaccola olimpica farà il suo arrivo in Brianza. Quelle in terra brianzola saranno due tappe, la 58esima e la 59, dove i tedofori attraverseranno numerosi comuni. Vediamo chi sono ... monzatoday.it

Innovazione e trasferimento tecnologico: parte a Unipa il percorso Inspire per i dottorandiLa sessione inaugurale è stata introdotta dalla professoressa Antonina Pirrotta, direttrice della Scuola di dottorato di Ateneo ... palermotoday.it

Modena, arriva da Rocchetta Sandri, sull’Appennino modenese, il giovane che, con la sorella Flora, sta facendo sognare gli appassionati e i tifosi azzurri facebook