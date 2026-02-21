toscana la vera capitale dei fiori congresso nazionale a novembre

La Toscana si conferma come regione leader nel settore dei fiori, grazie a un evento che si svolgerà a novembre. Il congresso nazionale riunirà produttori, rivenditori e esperti per approfondire le nuove tecniche di coltivazione e le sfide del mercato. La presenza di aziende locali e di giovani imprenditori evidenzia l’importanza di questo settore per l’economia regionale. L’appuntamento si terrà nel centro storico di Pistoia, cuore della produzione floreale toscana.

di Linda Meoni PISTOIA La Toscana al centro di un discorso che parla di futuro, impresa e produzione attorno al mondo dei fiori. L’annuncio è arrivato da Milano dove fino a ieri, venerdì 20 febbraio, era in corso MyPlant & Garden, la più importante fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia: "Sarà la Toscana ad ospitare il quarto congresso nazionale del fiore". Un vero e proprio “salotto“ e una vetrina importanti attesi probabilmente a novembre, che in qualche modo riconosce anche la centralità toscana nel dibattito, attestata anche dai numeri: 60 milioni di euro il valore della produzione e una crescita del 40 per cento nell’ultimo decennio, con Viareggio, Torre del Lago, Piana lucchese e Valdinievole principali bacini produttivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

La Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fioreLa Toscana ospiterà il quarto congresso nazionale del fiore, un evento che riunirà i principali operatori del settore floreale.

Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati MilitariMartedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa di Palazzo Salviati a Roma, si è tenuto il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.