A Firenze, in piazza Tanucci, è stata inaugurata la prima sede provinciale in Italia di un movimento politico. L'evento ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune forze politiche che hanno espresso parere negativo sulla presenza di questa sede. La scelta di questa location ha attirato l’attenzione, segnando un nuovo passo per il movimento che ha annunciato ufficialmente l’apertura durante un evento nel mese di marzo.

Galeotto fu l’annuncio del generale. Roberto Vannacci ha scelto Firenze e piazza Tanucci per inaugurare la sua prima roccaforte d’Italia: "Sabato 28 marzo aprirà a Firenze la prima sede provinciale d’Italia di Futuro Nazionale. Ripartiamo dal territorio per smascherare il fallimento della sinistra", il proclama delle truppe vannacciane sull’onda dell’entusiasmo per la scissione dalla Lega e l’avventura in solitaria dell’europarlamentare. Un annuncio che a tempo record scatena la bufera politica con annesse barricate dei democratici e delle forze di sinistra. A tagliare il nastro della sede sarà proprio il leader di Futuro Nazionale insieme al consigliere regionale Massimiliano Simoni e all’onorevole Edoardo Ziello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vannacci, sede in piazza Tanucci. È la prima ’roccaforte’ in Italia. Bufera politica: "Non è benvenuto"

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