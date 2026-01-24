Paura in via Picasso | auto si ribalta e finisce su un' auto in sosta

Nel pomeriggio di oggi, in via Picasso, un veicolo si è ribaltato lungo la strada, finendo sopra un'auto in sosta. L’incidente si è verificato intorno alle 14, creando momenti di preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

