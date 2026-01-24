Paura in via Picasso | auto si ribalta e finisce su un' auto in sosta
Nel pomeriggio di oggi, in via Picasso, un veicolo si è ribaltato lungo la strada, finendo sopra un'auto in sosta. L’incidente si è verificato intorno alle 14, creando momenti di preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.
Momenti di paura in via Picasso, dove un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata oggi pomeriggio intorno alle 14.30.Il mezzo è finito poi su un'altra auto che si trovava parcheggiata. Paura tra i residenti che hanno sentito un tonfo fortissimo. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Schianto a Castell'Aicardi, tre auto nel canale e una ribaltata. Tre feriti in ospedale: 39enne grave .🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Via degli Oleandri, si ribalta con l'auto dopo aver urtato le auto in sosta: ferito 78enne
