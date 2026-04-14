Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, a Palazzo Corsini a Firenze, si svolge la 13esima edizione del Florence Vintage Market. L’evento si concentra sulla vendita di abbigliamento vintage, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i malati. Durante la manifestazione vengono messi in vendita circa 2.000 capi di abbigliamento usati, provenienti da vari espositori.

Firenze, 14 aprile - Da venerdì 17 a domenica 19 aprile a Palazzo Corsini t orna il Florence Vintage Market, l’atteso appuntamento dedicato alla moda vintage e alla solidarietà, giunto alla sua 13esima edizione. Organizzato da File – Fondazione Italiana di Leniterapia, l’evento rappresenta molto più di un semplice mercato: è un’iniziativa benefica che unisce stile, sostenibilità e impegno sociale. Il ricavato delle vendite sarà infatti interamente destinato al finanziamento dei servizi gratuiti di cure palliative offerti dalla Fondazione alle persone affette da malattie gravi e alle loro famiglie sul territorio fiorentino. Per tre giorni,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al Vintage Market di “File” 2mila capi di abbigliamento per aiutare i malati

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