Un uomo di 56 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rapinare un supermercato in via Cimabue. Durante il tentativo, ha aggredito un vigilante e ferito una cassiera. L'individuo è stato scoperto mentre cercava di portare via alcolici e ha reagito alle operazioni di sicurezza con violenza. Le forze dell'ordine hanno immobilizzato l'uomo e lo hanno condotto in caserma.

FIRENZE – Un uomo, originario della Tunisia, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, scoperto mentre tentava di rubare alcolici in un supermercato di via Cimabue, ha aggredito i dipendenti. Nel tentativo di fuga ha trasvolto una cassiera, facenola cadere e causandole ferite guaribili in sette giorni. La donna è stata buttata contro una struttura metallica. Il 57enne è un senza fissa dimora ed è accusato di rapina impropria. Dopo l’arresto il tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’uomo, secondo quanto viene ricostruito, nel supermercato avrebbe preso due bottiglie di alcolici nascondendole sotto gli abiti dopo averne rimosso l’antitaccheggio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: aggredisce vigilante e ferisce cassiera mentre tenta rapina al supermercato. Arrestato 56enne

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