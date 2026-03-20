In via Reginaldo Giuliani a Firenze un uomo di 42 anni ha tentato di rubare un carro attrezzi, ma è stato bloccato dall’autista che ha chiamato i Carabinieri. L’uomo ha poi aggredito il conducente nel tentativo di scappare, e successivamente è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’individuo coinvolto.

FIRENZE – Un tentativo di furto si è trasformato in un pomeriggio di tensione in via Reginaldo Giuliani, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito la sua vittima nel tentativo di fuggire. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi all’interno del parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile, la vittima aveva lasciato in sosta il proprio carro attrezzi; al suo ritorno, ha trovato un finestrino infranto e un estraneo intento a frugare all’interno della cabina. Vistosi scoperto, l’uomo si è dato alla fuga, abbandonando durante la corsa un marsupio appena sottratto, ma è stato prontamente inseguito e raggiunto dal proprietario del mezzo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: tenta rapina su carro attrezzi e aggredisce l’autista. Che lo blocca. Arrestato

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