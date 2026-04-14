Firenza tentata rapina con accoltellamento | 56enne in gravi condizioni

Nella serata di ieri, tra via di Novoli e via Forlanini a Firenze, si è verificata un’aggressione violenta che ha coinvolto un uomo di 56 anni. La persona è stata ferita con un coltello durante un tentativo di rapina e si trova attualmente in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini.

Firenze, 14 aprile 2026 – Violenta aggressione nella serata di ieri (lunedì 13 aprile) tra via di Novoli e via Forlanini. Intorno alle 21, un uomo di 56 anni è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina. È in gravi condizioni. La vicenda si sarebbe consumata sotto il ponte della tramvia, sul marciapiede della rotonda. La vittima sarebbe stata avvicinata da un soggetto travisato, che avrebbe cercato di rapinarlo minacciandolo con un coltello. Alle sue resistenze, l'uomo gli avrebbe sferrato due fendenti: uno al torace e uno al fianco. Poi si è dato alla fuga. Sul posto, chiamati dai passati, sono interventi carabinieri e mezzi del 118.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenza, tentata rapina con accoltellamento: 56enne in gravi condizioni Tentata rapina a Novoli: 56enne accoltellato, è gravissimoUna violenta aggressione ha scosso la serata di ieri, lunedì 13 aprile, nel quartiere di Novoli. Fermato il presunto autore dell'accoltellamento di ieri sera a San Benedetto. Giovane operato, condizioni sempre graviSAN BENEDETTO - I carabinieri hanno fermato al Ponterotto vicino alla Caritas di San Benedetto il presunto autore dell'accoltellamento di un giovane...