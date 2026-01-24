Fermato il presunto autore dell' accoltellamento di ieri sera a San Benedetto Giovane operato condizioni sempre gravi

I carabinieri di San Benedetto hanno fermato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto ieri sera in centro. Il sospettato, un giovane già operato, si trova ora sotto custodia e le condizioni della vittima, un 27enne, restano gravi. L'intera vicenda è ancora sotto indagine, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle motivazioni e sui dettagli dell'accaduto.

SAN BENEDETTO - I carabinieri hanno fermato al Ponterotto vicino alla Caritas di San Benedetto il presunto autore dell'accoltellamento di un giovane di 27 anni avvenuto ieri sera in centro.

