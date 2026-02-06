Simone Zerbini eletto VicePresidente FIPE-Confcommercio Emilia Romagna

Ieri, durante l’assemblea elettiva, Simone Zerbini è stato scelto come nuovo Vicepresidente di FIPE-Confcommercio Emilia Romagna. La Federazione dei pubblici esercizi ha rinnovato le sue cariche, puntando su un volto noto nel settore. Zerbini prende il posto di chi ha lasciato l’incarico e promette di lavorare per rafforzare le imprese della regione.

Si è ieri, l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di FIPE-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi aderente a Confcommercio. In un clima di grande coesione e alla presenza dei rappresentanti di tutti gli 11 territori della regione chiamati ad esprimersi.

