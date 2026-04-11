Confartigianato Imprese Giovani parte la sfida a Foggia | Alfonso Carella eletto presidente

A Foggia è iniziato il nuovo percorso di Confartigianato Imprese Giovani con l’elezione di Alfonso Carella alla presidenza. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del sistema Confartigianato e del movimento dei giovani imprenditori a livello regionale e nazionale, tra cui la presidente del Movimento Giovani Imprenditori Puglia. Sono stati coinvolti vari esponenti del settore, confermando l’interesse per lo sviluppo delle imprese giovanili nella zona.

È ufficialmente partito il nuovo percorso di Confartigianato Imprese Giovani a Foggia, alla presenza anche di esponenti del sistema Confartigianato e del movimento giovani imprenditori a livello regionale e nazionale, tra cui Francesca Di Done, presidente del Movimento Giovani Imprenditori Puglia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Si è formato il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori Confartigianato Imprese PalermoDefinire strategie e obiettivi concreti per il 2026 è stato il tema centrale dell’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato... Urtato da un carro funebre mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente di Confartigianato impreseOrsenigo, 16 febbraio 2026 – È stato urtato da un furgone di un carro funebre, ieri mattina pochi minuti dopo le 9, mentre faceva jogging a Orsenigo,...