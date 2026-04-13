Giacomo Bongiorni massacrato in piazza a Massa gli indagati salgono a cinque | chi sono

L'inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni si amplia con l’iscrizione di due nuovi indagati, portando il totale a cinque. L’uomo, di 47 anni, è stato ucciso durante una rissa in piazza Felice Palma a Massa, davanti agli occhi del figlio di 11 anni. La vicenda ha portato all’apertura di un fascicolo per omicidio, con le autorità che stanno raccogliendo elementi sui partecipanti alla lite.

(Adnkronos) – Si allarga l’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso sotto gli occhi del figlio di 11 anni in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza Felice Palma a Massa. Dopo i provvedimenti adottati domenica 12 aprile – con il fermo di un minorenne di 17 anni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, salgono a 5 gli indagati. Il pm: “Non è morto per un solo colpo”Salgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito da un gruppo di giovani a Massa. Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsiaSalgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza...