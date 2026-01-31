Coppa del Mondo Under 20 | due medaglie al fioretto

Le squadre italiane di scherma si sono fatte valere in due tappe della Coppa del Mondo Under 20. A Hammamet, in Tunisia, hanno conquistato due medaglie nel fioretto, mentre al Cairo, in Egitto, sono impegnate con la spada. È un momento importante per i giovani atleti italiani, che mostrano di avere qualità e determinazione.

Sono giorni importanti per l’assalto italiano. Le squadre azzurre sono impegnati ad Hammamet in Tunisia (con il fioretto maschile e femminile) e al Cairo in Egitto (con la spada maschile e femminile). Questi i risultati. Arriva un prezioso doppio bronzo per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile ad Hammamet. Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin agguantano il terzo gradino del podio al termine di una competizione entusiasmante, confermando l’ottimo momento del movimento azzurrino giovanile. Con solo quattro fiorettisti italiani autorizzati a partecipare alla kermesse tunisina, la delegazione azzurra si conferma in ogni caso competitiva.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Coppa del Mondo Under 20 Coppa del Mondo Under 20: fioretto femminile domina, azzurrini sfortunati Le Nazionali Under 20 italiane sono impegnate nei Mondiali di Tbilisi e Madrid. Coppa del Mondo Under 20: sciabola a Hammamet e fioretto a Samorin, 48 azzurrini in gara nel weekend La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Coppa del Mondo Under 20 Argomenti discussi: Coppa del Mondo Under 20 – La spada fa tappa al Cairo, la sciabola si sdoppia tra le prove femminili di Tbilisi e maschili a Plovdiv. Otto atleti del fioretto ad Hammamet; Skicross, prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo per una strepitosa Jole Galli in Val di Fassa • Sci acrobatico; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; Cross, Van der Poel da record: 51° centro in Coppa del Mondo. Coppa del Mondo Under 20: due medaglie al fiorettoSono giorni importanti per l'assalto italiano. Le squadre azzurre sono impegnati ad Hammamet in Tunisia (con il fioretto maschile e femminile) e al Cairo in Egi ... sportface.it Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026: orari, programma, tvDopo l'appuntamento di ieri a Maasmechelen, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta oggi in Olanda, a Hoogerheide, dove è prevista l'ultima ... oasport.it Splendida prova dell’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile ad Hammamet. ed conquistano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.