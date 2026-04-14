Fiorenza Calogero celebra i vent’anni di Fioreincanto al Teatro Trianon Viviani

A quasi vent’anni dalla pubblicazione del suo primo album solista, Fiorenza Calogero torna sul palco del Teatro Trianon Viviani per celebrare i vent’anni di Fioreincanto. L’artista ha scelto di riproporre il progetto che ha segnato il suo debutto nel 2006, un momento importante nella sua carriera. Durante la serata, Calogero eseguirà alcuni brani dell’album e ripercorrerà il percorso artistico che l’ha portata a distinguersi nel panorama musicale.

A quasi vent’anni dall’uscita di Fioreincanto, l’album che nel 2006 ha segnato l’esordio solista di Fiorenza Calogero, l’artista torna sul palco con il progetto che più di ogni altro le ha permesso di esprimere la sua identità artistica e umana. Venerdì 17 aprile alle ore 21.00, al Teatro Trianon.🔗 Leggi su Napolitoday.it Fiorenza Calogero celebra i vent’anni di Fioreincanto al Teatro Trianon VivianiA quasi vent’anni dall’uscita di Fioreincanto, l’album che nel 2006 ha segnato l’esordio solista di Fiorenza Calogero, l’artista torna sul palco con... Giorno della Memoria 2026: incontro pubblico della Fondazione Valenzi al Teatro Trianon VivianiSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Argomenti più discussi: Fiorenza Calogero celebra i vent’anni di Fioreincanto al Teatro Trianon Viviani; Napoli | Fiorenza Calogero in Fioreincanto. Napoli, gli spettacoli dal 16 al 19 aprile con Fiorenza Calogero, Santi Scarcella e CeroneIl primo appuntamento è giovedì 16 aprile, alle 15, nell’aula Guarino dell’università degli studî di Napoli Federico II, ... ilmattino.it Fiorenza Calogero reinterpreta VivianiVico Viviani è il titolo del settimo disco di Fiorenza Calogero, in uscita il 19 aprile 2024. Nata e cresciuta a Castellammare di Stabia, la sua trentennale attività la porta ad intraprendere un ... rainews.it A quasi vent’anni dall’uscita di Fioreincanto, l’album che nel 2006 ha segnato l’esordio solista di Fiorenza Calogero, l’artista torna sul palco con il progetto che più di ogni altro le ha permesso ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . https://www.gazzettad - facebook.com facebook