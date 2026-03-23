A quasi vent’anni dall’uscita di Fioreincanto, l’album che nel 2006 ha segnato l’esordio solista di Fiorenza Calogero, l’artista torna sul palco con il progetto che più di ogni altro le ha permesso di esprimere la sua identità artistica e umana. Venerdì 17 aprile alle ore 21.00, al Teatro Trianon Viviani di Napoli, sotto la direzione artistica di Marisa Laurito, Fioreincanto rinasce in una veste rinnovata per celebrare insieme al pubblico i vent’anni di un disco diventato nel tempo un piccolo cult e i 32 anni di carriera della cantante. «A vent’anni dal mio primo album da solista non c’è modo più bello di festeggiare se non insieme, in musica» - racconta l’artista. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Fiorenza Calogero celebra i vent’anni di Fioreincanto al Teatro Trianon Viviani

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