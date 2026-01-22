Giorno della Memoria 2026 | incontro pubblico della Fondazione Valenzi al Teatro Trianon Viviani

Il Giorno della Memoria 2026 sarà commemorato con un incontro pubblico organizzato dalla Fondazione Valenzi al Teatro Trianon Viviani. Durante l’evento, verranno premiati gli elaborati della sesta edizione del concorso “Io non dimentico”, quest’anno dedicato anche allo sterminio del popolo rom. Un momento di riflessione e memoria per ricordare le vittime e promuovere i valori di tolleranza e rispetto.

Nel corso dell'evento saranno premiati gli elaborati della VI edizione del concorso "Io non dimentico" dedicato in parte quest'anno allo sterminio del popolo rom. In occasione del Giorno della Memoria, la Fondazione Valenzi ETS promuove come ogni anno un incontro pubblico il 27 gennaio 2026 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso il Teatro Trianon Viviani. L'evento è dedicato alla riflessione da parte delle nuove generazioni sui temi della persecuzione razziale e dei diritti negati, con particolare attenzione alla memoria della Shoah e del Porrajmos, lo sterminio del popolo rom e sinti, una pagina ancora troppo poco conosciuta della storia europea.

