Calcio Como-Fiorentina 1-2 | colpo salvezza di Vanoli

Il giocatore della Fiorentina, Vanoli, segna il gol decisivo che permette alla squadra di vincere 2-1 contro il Como. La partita si svolge a Como, dove i padroni di casa cercano di avvicinarsi alle zone europee, ma vengono fermati dalla rete di Fagioli nel secondo tempo. La Fiorentina conquista tre punti importanti che interrompono la serie di partite senza vittorie e rallentano le ambizioni del Como di avvicinarsi alla zona coppe.

Roma, 14 feb. (askanews) – Colpo Fiorentina a Como. La formazione viola vince 2-1 grazie ai gol di Kean e Fagioli che stendono il Como fermando la rincorsa europea dei lariani che non potranno approfittare dei big match di Juve e Roma per accorciare sul quarto posto. La Fiorentina si porta in vantaggio con Fagioli che, caparbio, approfitta di un’uscita distratta del Como, affonda su Kempf e batte Butez sul primo palo. Nella ripresa un’ingenuità di Perrone regala un calcio di rigore colpendo Mandragora in area di rigore. Kean dal dischetto firma il raddoppio, ma il Como non si lascia andare e Fabregas mette dentro tutta la qualità offensiva trovando il 2-1.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Fiorentina affronta il Como senza timori, perché Vanoli punta sulla personalità e sui gol per portare a casa i tre punti.

La Fiorentina ha battuto il Como 2-1 in trasferta, portando a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

Como-Fiorentina 1-2, un rigore di Kean regala tre punti ai ViolaÈ sorpresa Fiorentina in questa 25esima giornata di Serie A. Dopo quasi un mese di digiuno, gli uomini di Paolo Vanoli escono dall'ostico campo del Como con ... lapresse.it

Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e KeanComo, 14 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina torna al successo dopo tre partite battendo 2-1 al 'Sinigaglia' il Como e conquistando tre punti ... iltempo.it

La #Fiorentina batte il #Como con le armi di #Fabregas: si sono buttati a terra per tutto il secondo tempo I viola vincono in trasferta 2-1 con reti di #Fagioli e #Kean e non sono più nelle ultime tre. Per il Como si allontana il sogno Champions: un bagno di umiltà facebook

#Fabregas: “Como- #Fiorentina mi ha ricordato una partita contro l’Ascoli. #Morata Chi non sopporta le provocazioni cambi sport” x.com