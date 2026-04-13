Fiorentina-Lazio 1-0 | Gosens gol salvezza Ratkov e Zaccagni sbattono su De Gea

Nella 32esima giornata di Serie A, la Lazio perde 1-0 contro la Fiorentina. La squadra di Sarri, alle prese con numerose assenze, ha iniziato bene, mettendo sotto pressione il portiere avversario con alcune occasioni di Zaccagni e Cancellieri. Il gol decisivo è arrivato grazie a Gosens, che ha portato in vantaggio i viola. La Lazio ha cercato il pareggio senza successo, trovando ancora una volta sulla propria strada il portiere avversario.

La Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri, in piena emergenza e con tante assenze importante, parte bene sollecitando De Gea alla parata prima su Zaccagni e poi su Cancellieri. Dopo l'avvio lampo però i biancocelesti subiscono le.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Fiorentina: contro l’Inter tornano De Gea, Gosens, Mandragora, Gudmundsson Leggi anche: Il muro di de Gea e l’incornata di Gosens: la Fiorentina piega la Lazio di misura Argomenti più discussi: Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Fiorentina-Lazio quote analisi 32ª giornata Serie A; Fiorentina - Lazio. De Gea e Gosens frenano la Lazio, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo Tre punti importantissimi per la Viola che si porta a +8 dalla zona retrocessione. È Gosens a mettere la firma sul tabellino #CorrieredelloSport x.com La Fiorentina di Paolo Vanoli batte 1-0 la Lazio, allontanando la zona retrocessione e facendo un altro passo verso la salvezza - facebook.com facebook