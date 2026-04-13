Nel match tra Fiorentina e Lazio, deciso da un gol di Gosens, sono stati assegnati i voti ai principali protagonisti della partita della 32a giornata di Serie A 202526. Zaccagni e Dia hanno avuto una prestazione sotto tono, mentre altri giocatori sono stati giudicati migliori o peggiori a seconda delle loro azioni in campo. Le pagelle evidenziano le valutazioni di chi si è distinto durante l'incontro.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Pellegrino si racconta: «Idoli? Da piccolo guardavo Ibrahimovic e Ronaldo. Mi piace come si muove Lautaro. Il mio sogno.» Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI

Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A.

Diretta gol Serie A: Fiorentina Lazio 1-0, decide GosensDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 32esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

Argomenti più discussi: Verona-Fiorentina 0-1, pagelle: De Gea e Fagioli, poi tanto 'nulla' per la Viola; Crystal Palace-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Dodò causa il rigore, Gudmundsson non pervenuto, segna anche Mateta; Fagioli ci prova, Gudmundsson e Dodo serata da cancellare. Le pagelle viola; Fiorentina, Kean ci prova. Parisi un mistero.

«La mission della Fiorentina è lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta con il Crystal Palace e tornare a concentrarsi sul campionato. » Per la gara di questa sera contro la Lazio, guidata da Sarri e forte di quattro risultati utili di fila, Vanoli ha chiamato a raccolta 2 - facebook.com facebook