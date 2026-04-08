Allenamento Fiorentina personalizzato per Kean | novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal Palace

La squadra di calcio ha svolto un allenamento con alcune variazioni rispetto ai programmi abituali. Durante la sessione, un giocatore ha seguito un programma personalizzato, mentre ci sono aggiornamenti riguardanti lo stato di altri due calciatori in vista della prossima partita di coppa. La seduta si è concentrata su esercizi specifici e si è conclusa con una fase di lavoro tattico. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero o sulle scelte definitive del tecnico.

Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Krol rivive il suo amore per Napoli: «Ogni volta che torno vengo inondato da tanti ricordi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenamento Fiorentina, personalizzato per Kean: novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal Palace Fiorentina: Kean e Piccoli convocati per Napoli. Rientrano anche Parisi, Dodò e MandragoraFIRENZE – Paolo Vanoli ha diffuso la lista dei convocati per la partita che la Fiorentina giocherà a Napoli domani, sabato 31 gennaio 2026, alle 18. Leggi anche: Fiorentina: Dodò pronto per il Crystal Palace. Speranze per il recupero di Solomon. 1500 tifosi al seguito dei viola Temi più discussi: Fiorentina, buone notizie per Dodo: Escluse lesioni; Fiorentina, buone notizie per Dodò: gli esami escludono lesioni ai flessori; In duemila per spingere i giocatori nel momento decisivo della stagione Viola Park con i tifosi Grana Dodo; Bosnia-Italia, soldato italiano accusato di spionaggio: la ricostruzione. Fiorentina: Dodò infortunato al Viola Park durante l’allenamento a porte aperte. Rischia di saltare VeronaProblema per Dodò, nell'allenamento della Fiorentina, a porte aperte, al Viola Park. Nel corso della seduta, Dodò ha accusato un fastidio muscolare nel corso di un allungo, cosa che gli ha impedito di ... firenzepost.it Fiorentina, infortunio per Dodo in allenamento: il video e le newsNel VIDEO il momento dell'infortunio di Dodô durante l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Come racconta Vanessa Leonardi, il brasiliano si è fermato durante uno scatto per un problema, proba ... sport.sky.it . @acffiorentina | Le ultime dall'allenamento x.com Il brasiliano si è fermato ieri durante l’allenamento a porte aperte al Viola Park. #Fiorentina - facebook.com facebook