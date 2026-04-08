Fiorentina | i convocati per il Crystal Palace Kean Parisi e Salomon non ci sono

La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita di domani contro il Crystal Palace, valida per i quarti di finale di Conference League. Tra le assenze significative ci sono Kean, Parisi e Salomon, che non sono stati inseriti nella lista. La sfida si disputerà alle 21 a Londra, in un match che coinvolge la squadra toscana nella fase ad eliminazione diretta della competizione europea.

FIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo del Crystal Palace, valevole per l’andata dei quarti di finale. La società ha diffuso la lista dei giocatori convocati. Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Moise Kean a causa del dolore alla tibia. Ancora out Fabiano Parisi e Manor Solomon. Recuperano invece Dodò e Rolando Mandragora. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Salomon non ci sono Leggi anche: Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace Allenamento Fiorentina, personalizzato per Kean: novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal PalaceBayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla... Temi più discussi: Conference League, Crystal Palace-Fiorentina: Kean fuori dalla lista; INFO BIGLIETTI CRYSTAL PALACE vs FIORENTINA -; Crystal Palace-Fiorentina, i viola sfidano il club professionistico più antico del mondo; Crystal Palace-Fiorentina: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni. Fiorentina, i convocati di Vanoli contro il Crystal Palace: out KeanPaolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha diramato i convocati per la sfida di Conference League di domani contro il Crystal Palace: out Moise Kean, che oggi a parte a causa del dolore alla tibia. fantacalcio.it Crystal Palace-Fiorentina, i convocati: confermato il forfait di Kean. Out Solomon, Parisi e FortiniLa Fiorentina ha da poco diramato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati scelta da Paolo Vanoli per la trasferta di domani di Conference League in casa del Crystal ... firenzeviola.it Fiorentina, Kean out: assenti anche Solomon e Parisi per la sfida col Crystal Palace x.com Moise Kean è fuori dai convocati della Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. L'attaccante viola era assente nella rifinitura di stamattina e non è partito con la squadra a causa del problema alla tibia che lo sta t - facebook.com facebook