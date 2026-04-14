Fiorello show | un gioiello Rai

Da liberoquotidiano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( La Pennicanza ) Un vero gioiello della programmazione Rai. Così si può definire La Pennicanza, il format condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio nel primo pomeriggio di Radio 2 che ogni mattina viene trasmesso in replica su Rai 2 e che offre uno spaccato di intrattenimento (e informazione seppur filtrata da ironia e sublime comicità) che non sfigurerebbe per niente in uno spazio serale. Venerdì la striscia, anticipata come sempre da La Mattinanza (vicina al 4% di share) in cui si possono vedere contenuti inediti e altre esilaranti gag dei due conduttori, ha superato l’asticella del 5.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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