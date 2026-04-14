Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( La Pennicanza ) Un vero gioiello della programmazione Rai. Così si può definire La Pennicanza, il format condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio nel primo pomeriggio di Radio 2 che ogni mattina viene trasmesso in replica su Rai 2 e che offre uno spaccato di intrattenimento (e informazione seppur filtrata da ironia e sublime comicità) che non sfigurerebbe per niente in uno spazio serale. Venerdì la striscia, anticipata come sempre da La Mattinanza (vicina al 4% di share) in cui si possono vedere contenuti inediti e altre esilaranti gag dei due conduttori, ha superato l’asticella del 5.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fiorello show: un gioiello Rai

Giorgia magnetica al Forum, scaletta gioiello per uno show magico a MilanoMilano, 23 marzo 2026 – Una voce e un’anima unica: Giorgia è una forza della natura.

Fiorello ospita per la prima volta in Rai TonyPitonyNuova puntata de La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2,...

Com’è possibile che dei ladri abbiano rubato dei gioielli al Louvre in pieno giorno

Si parla di: La Pennicanza, Fiorello smentisce il ritorno su Rai1: Non ne so niente!; Fiorello show: un gioiello Rai.