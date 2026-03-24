Milano, 23 marzo 2026 – Una voce e un’anima unica: Giorgia è una forza della natura. E con lei, l'emozione è sempre libera di correre sul palco. La cantante romana lo ha dimostrato in passato e lo dimostra ancora oggi, nel suo ritorno live con una carrellata di date che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani, tra cui il Forum di Assago, stasera e t domani (entrambe le date sold out) per riprendersi la scena in un bagno di foll a. Le scelte della scaletta. Elegantissima, ironica, luminosa: il suo sorriso contagioso non la abbandona mai mentre passa con disinvoltura dai brani del suo ultimo album ' G ' ai grandi classici che hanno segnato la storia della musica italian a. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giorgia magnetica al Forum, scaletta gioiello per uno show magico a Milano

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