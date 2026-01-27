fiorello ospita per la prima volta in rai tonypitony

In questa nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello accoglie per la prima volta in Rai TonyPitony. Il programma, condotto insieme a Fabrizio Biggio, va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, offrendo uno spazio di intrattenimento quotidiano con aggiornamenti e momenti di confronto.

Nuova puntata de La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. La puntata di oggi si è aperta con una novità molto attesa: la nuova sigla cantata da Max Pezzali, accolta con entusiasmo dal pubblico in studio e dagli ascoltatori da casa. L’appello di Fiorello per le zone colpite dal ciclone Harry. L’anteprimanza della trasmissione è stata dedicata a un accorato appello per le popolazioni colpite dal ciclone Harry. Fiorello ha ricordato lo stanziamento di 100 milioni di euro per il Sud – Sicilia, Sardegna e Calabria – sottolineando come la cifra appaia insufficiente e auspicando stime più realistiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

