Finto operatore di banca 60enne truffato per 49 mila euro a Benevento | l' intervento dei carabinieri

Un uomo di 60 anni è stato truffato a Benevento in seguito a una frode telematica. La vittima ha subito una perdita di circa 49.000 euro. I Carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato la somma malgrado l’autore dell’inganno fosse un finto operatore di banca. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e la confisca del denaro.

49.000 euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato vittima di una truffa telematica. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva denuncia della vittima e alla collaborazione tra Procura e militari, che hanno permesso di bloccare il trasferimento del denaro. Truffa telematica a Benevento La tecnica dello spoofing e il secondo contatto Il bonifico e la scoperta della frode L’intervento dei Carabinieri e il sequestro delle somme Truffa telematica a Benevento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio verso la fine...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Finto operatore di banca, 60enne truffato per 49 mila euro a Benevento: l'intervento dei carabinieri Finto operatore di una banca si fa versare 18mila euro sul contoMovimenti sospetti dal conto corrente, spariscono 18mila euro, ma in realtà si tratta di una truffa. Anziano truffato a Mantova per 10 mila euro da un finto funzionario della polizia postale, fermata una donnaUn pensionato è stato raggirato con una truffa telefonica che ha portato al trasferimento di oltre 10.