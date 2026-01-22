Suo figlio è nei guai finto carabiniere di 18 anni arrestato con 5mila euro di gioielli appena rubati a una coppia

Un giovane di 18 anni, individuato come il presunto autore di un furto di gioielli, è stato arrestato con circa 5.000 euro di refurtiva. La vicenda è partita da una telefonata che ha sfruttato la paura di una famiglia, con l’obiettivo di creare confusione e allarmismo. Questa tecnica, nota come “finto carabiniere”, rappresenta un metodo fraudolento diffuso, che richiede attenzione e cautela nelle comunicazioni di emergenza.

Prima la telefonata, con il solito copione messo in scena facendo leva sulla paura e sui timori per un famigliare. Poi l'incontro, per ritirare oro e gioielli presenti in casa prima di far perdere le proprie tracce. Questa volta però la truffa del finto carabiniere è finita con l'arresto di un.

Madre e figlio raggirati dal "finto carabiniere": rubati 11 mila euro e gioielliUn'anziana donna di Pordenone è stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è finto un carabiniere, riuscendo a sottrarre 11 mila euro e gioielli.

Leggi anche: Si fanno consegnare denaro e gioielli da una 88enne con la tecnica del finto carabiniere: arrestata coppia di truffatori

