Negli ultimi giorni, diversi utenti del Folignate e di zone vicine hanno ricevuto messaggi di testo che fingono di provenire dal Cup, il centro che gestisce le prenotazioni sanitarie. Questi SMS, infatti, usano in modo scorretto il nome dell’ente per tentare di truffare le persone. Le autorità invitano a prestare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti.

Sono giorni che diverse utenze telefoniche del Folignate (e non solo) vengono raggiunte da sms che utilizzano in maniera assolutamente impropria il nome del Cup, il Centro unico prenotazione (quello che fornisce gli appuntamenti per le prestazioni sanitarie). Si tratta di truffe: nei messaggi, infatti, si invita l’utente a chiamare numeri telefonici (a pagamento) che, nella migliore delle ipotesi, “scaricano“ il credito telefonico. Accade anche che vengano richieste al malcapitato informazioni personali, numeri di documenti di identificazione o, addirittura, chiavi d’accesso e password. La notizia si è diffusa anche sui social e molti mettono in allarme i cittadini, affinché non cadano nel raggiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul telefono finti messaggi dal “Cup“: "Fate attenzione, sono solo truffe"

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